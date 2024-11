Il day after in Porto Vecchio: alcuni migranti continuano a vivere nei magazzini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chi non voleva l’accoglienza è rimasto. Il giorno dopo lo sgombro dell’area del Porto vecchio dove dormivano all’addiaccio circa 180 migranti il via vai tra i magazzini abbandonati è inferiore rispetto ai giorni scorsi ma negli edifici c’è ancora vita. Quello di ieri in ogni caso è stato un trasferimento organizzato dalla Prefettura di chi voleva entrare nei circuiti di accoglienza, mentre resta ancora importante il fenomeno di chi invece preferisce vivere nell’ombra. I magazzini occupati sono il 2, il 2a e il 4 per un totale di circa 10 mila metri quadrati coperti dove sono stati creati dei veri e propri alloggi. I pochi stranieri che incrociamo preferiscono non parlare davanti alle telecamere e confermano come ci siano ancora un centinaio di persone che dormono negli edifici, qualcuno riesce anche a racimolare soldi con lavoretti in nero ma non mancano fenomeni criminali su cui, secondo quanto trapela, ci sono comunque indagini in corso. La pensilina degli autobus che fungeva invece da dormitorio è stata completamente ripulita già ieri e questa mattina era completamente sgombera.