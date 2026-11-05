Il degrado dell’ex Frigo ed ex Macello, tra abusivismo e spaccio

Nonostante gli interventi di allontanamento delle presenze abusive, il rafforzamento delle recinzioni perimetrali e l’interdizione degli accessi tradizionali, la situazione di degrado divampata negli ultimi mesi presso le strutture dismesse dell’ex magazzino Frigorifero ed ex Macello di Udine continua a imperversare.

Una realtà che affligge la comunità della zona, paradossalmente dislocata a meno di 100 metri dal palazzo della Regione, in particolare i residenti del vasto condominio Gardenia, unitisi attorno a 5 rappresentanti, che dopo aver richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale, intendono ora farsi ascoltare presso le istituzioni regionali. Attraverso una lettera aperta, il gruppo di abitanti di via Sabbadini ha sollecitato la giunta a destinare risorse economiche nel bilancio 2027 per attuare un intervento strutturale di riqualificazione dell’area, che per quanto riguarda l’ex Frigorifero, presenta, tuttavia, i vincoli della Soprintendenza. Queste le testimonianze di alcune persone che per ragioni di sicurezza hanno tenuto celata la propria identità.

In attesa del servizio di videosorveglianza che il comune di Udine ha promesso di attivare entro la fine dell’anno, segnali positivi sono arrivati dal tavolo di confronto accolto questo pomeriggio in Prefettura, con la previsione d’impiego di guardie giurate in costante supervisione del quartiere.