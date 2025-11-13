Il dolore del Muggia 1967, sospese tutte le attività sportive

E la tragedia ha profondamente colpito anche la società calcistica della cittadina, il Muggia 1967, dove giocava il bambino. Sui propri canali social la società del presidente Mauro Bertocchi ha pubblicato un fiocco nero simbolo di lutto, accompagnato da queste parole: “Con immenso dolore e sgomento ci troviamo a comunicare che una terribile disgrazia ha colpito la famiglia di un nostro tesserato nella categoria Pulcini U10-U11 e già tesserato del Muggia 2020. In segno di lutto e di rispetto, la Società Muggia 1967 assieme al suo Presidente e a tutto il Consiglio Direttivo ha deciso di sospendere tutte le attività sportive nella giornata odierna di giovedì 13 novembre 2025. Non ci sono parole di fronte a ciò”, così si chiude la nota.