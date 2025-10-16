  • Aiello del Friuli
Cronaca
Rizzetto: garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il dolore di politica e sindacati per la morte di Misson

La Cgil denuncia: nei cantieri negato l'accesso ai rappresentanti dei lavoratori
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Dolore per la morte di un ragazzo così giovane ma anche dispiacere per l’ennesimo incidente sul lavoro. La notizia del decesso di Andrea Misson dopo 10 giorni di agonia ha scosso la politica a partire dall’onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione lavoro alla Camera, «Questa tragedia, che mi addolora, ci richiama, ancora una volta, all’importanza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro».

Elisabetta Faidutti, segretaria della Fillea Cgil del Fvg, ricorda che sono in calo gli infortuni sul lavoro, -2,2% ma sono invece aumentati i decessi con 14 morti bianche: «Siamo di fronte a un’emorragia senza fine, dovuta anche all’impossibilità di condividere l’organizzazione dei cantieri con le parti datoriali. Quasi sempre, infatti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene negato l’accesso ai cantieri ed è una denuncia che il nostro sindacato ha lanciato ripetutamente» conclude la sindacalista.

Messaggi di cordoglio arrivano anche dal deputato di Azione Ettore Rosato «La sicurezza non può essere una variabile del profitto: deve essere una priorità assoluta»; dal vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, che ricorda la passione, la semplicità e l’impegno di Andrea. Il Pd con Massimo Mentil sottolinea che sulle morti bianchi «Siamo tutti chiamati a riflettere sul necessario e continuo rafforzamento della sicurezza e dei controlli, rafforzando l’ispettorato».

Infine Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana, sottolinea che «ogni vita spezzata sul lavoro è un fallimento collettivo».

