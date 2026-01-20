“Il fatto non sussiste”: assolto l’ex sindaco Della Toffola

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Corte di Cassazione ha concluso definitivamente il complesso iter giudiziario che ha visto coinvolto Mario Della Toffola, già sindaco di Polcenigo, con l’assoluzione piena e definitiva perché il fatto non sussiste anche in relazione al capo di imputazione per la rivelazione di segreto d’ufficio.

La pronuncia odierna chiude un procedimento avviato quasi otto anni fa a seguito di una serie di denunce presentate alla Procura dall’allora responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Le denunce contenevano complessivamente 25 ipotesi di reato, di cui solo quattro capi di imputazione sono stati oggetto di un lungo e articolato percorso giudiziario.

“Desidero ringraziare la stragrande maggioranza dei dipendenti comunali, i concittadini, gli amici, le forze dell’ordine e tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni. Un ringraziamento particolare va ai miei avvocati, Valter Santarossa e Teresa Billiani, che mi hanno sostenuto con professionalità e umanità nel lungo e complesso percorso, dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione”.