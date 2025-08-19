Il fiuto di Hyper e Boti è infallibile: sequestrati marijuana, hashish e cocaina

Settantuno grammi di cannabinoidi – tra hashish e marijuana – e 7 di cocaina sequestrati. E’ il bilancio dell’attività antidroga svolta a Lignano dalla polizia locale con il supporto dell’unità cinofila dei vigili di Trento. Il fiuto dei cani Hyper e Boti ha portato alla denuncia per spaccio di un cittadino italiano trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, 2 di hashish e 3 di olio di marijuana; sono quattro le denunce a carico di ignoti per spaccio, tre le violazioni amministrative per uso personale.

“Sono risultati che dimostrano ancora una volta quanto sia prioritario garantire la sicurezza dei cittadini e dei nostri visitatori – commenta il sindaco Laura Giorgi. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con tutte le forze dell’ordine: l’obiettivo di tutti noi resta quello di prevenire, quanto più possibile, la diffusione delle sostanze illecite, soprattutto nelle aree più frequentate da residenti e turisti”.