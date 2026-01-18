Il Friuli chiama la Groenlandia: ipotesi amichevole a Udine

L’Associazione Sportiva Friulana ha lanciato l’idea di invitare la rappresentativa della Groenlandia per una partita amichevole contro la Nazionale friulana. Secondo questa ipotesi, la sfida potrebbe svolgersi allo stadio Friuli in orario serale.
L’associazione, nel presentare la proposta, intende ribadire il proprio sostegno al diritto di autodeterminazione del popolo groenlandese, inteso come principio universale valido per ogni comunità. L’iniziativa nasce in scia al dibattito sugli interessi manifestati dagli Stati Uniti, e in particolare dal governo Trump, verso il regno autonomo dell’isola atlantica, attualmente legato alla Danimarca.