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Il Friuli prima e dopo il sisma: mille minuti di immagini dalla Cineteca

Nel 50° anniversario del terremoto, online il nuovo sito della Cineteca di Gemona con filmati digitalizzati e consultabili da tutti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un cavallo che attraversa lentamente il centro di Gemona, una bicicletta lungo una strada quasi deserta, scorci di una città ancora intatta. Scene quotidiane che, di lì a poco, sarebbero state spazzate via dal terremoto del 6 maggio 1976. Da domani, a 50 anni esatti dal sisma, queste immagini tornano visibili grazie al nuovo sito della Cineteca del Friuli.Nata pochi mesi dopo la tragedia, nel 1977, la Cineteca ha scelto una data simbolica per lanciare la sua nuova piattaforma digitale, completamente rinnovata, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il proprio patrimonio. I curiosi potranno trovare oltre mille minuti di filmati online, tra immagini professionali e amatoriali, che raccontano il Friuli prima del terremoto, i momenti dell’emergenza e gli anni della ricostruzione.Un lavoro lungo mesi ha permesso di digitalizzare materiali provenienti da diversi formati, restituendo nuova vita a documenti unici. Tra questi, i servizi dell’Agenzia televisiva Alpe Adria e i filmati di numerosi cineamatori che hanno fissato su pellicola la devastazione e la rinascita del territorio.Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, alcune sequenze – originariamente prive di audio – sono state accompagnate da contributi sonori realizzati da musicisti contemporanei.Un archivio che diventa così patrimonio condiviso, per custodire e tramandare la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia del Friuli.

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