Il Fronte della Gioventù Comunista sfila a Udine a difesa della Palestina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A 4 giorni dalla partita di calcio Italia-Israele, Udine si conferma centro delle manifestazioni Pro Pal. Questo pomeriggio una rappresentanza del Fronte Giovanile Comunista si è radunata davanti alla sede del rettorato dell’Università di Udine, sfilando successivamente in un corteo pacifico che ha attraversato le vie del centro cittadino al grido di “Palestina Libera”.
La voce dei giovani ha diffuso messaggi a difesa dei diritti civili del popolo palestinese, mentre il dito è stato puntato contro il governo Meloni, accusato di complicità nel genocidio compiuto a Gaza.