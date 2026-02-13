Il futuro degli artigiani in uno studio dell’Università friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In futuro gli artigiani dovranno saper coniugare il saper fare e il digitale con la sostenibilità. Sono le conclusioni dello studio affidato da Confartigianato Servizi Udine alla facoltà di Ingegneria gestionale dell’Università di Udine in merito ai trend di sviluppo a 5 e 10 anni del settore e presentato oggi nella sede del capoluogo friulano.

Ascoltando 64 aziende edili, manifatturiere, informatiche e del benessere della persona, i ricercatori hanno individuato le future necessità del settore.

Servizi che potranno essere offerti e garantiti proprio da associazioni come Confartigianato Udine.