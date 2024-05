Il futuro di Udine, dibattito del Messaggero Veneto in diretta su Telefriuli

L’allargamento di zone a traffico limitato e aree pedonali, il nuovo volto delle piazze, le misure per sostenere il commercio e più in generale per rivitalizzare il centro storico.

A tracciare le strategie per il futuro del capoluogo friulano, saranno questo pomeriggio il sindaco Alberto Felice De Toni, il vicesindaco con delega a Turismo, Commercio, Attività produttive e Grandi eventi Alessandro Venanzi e l’assessore a Lavori pubblici, Viabilità e Verde pubblico Ivano Marchiol.

Il primo cittadino e i due assessori saranno protagonisti dell’incontro dal titolo “Quale futuro per la città”, organizzato dal Messaggero Veneto in Sala Ajace dalle 15 alle 17, che sarà trasmesso da Telefriuli in diretta, con replica alle 21.

Se gli esponenti della giunta comunale saranno chiamati ad illustrare i loro progetti per la città, ad un anno dall’insediamento a Palazzo D’Aronco, il pubblico in sala avrà la possibilità di porre delle domande sui temi al centro del dibattito. Stessa opportunità avranno anche i telespettatori della nostra emittente, che potranno farlo inviandole in diretta tramite messaggi whatsapp, al numero 345-9956897.

L’incontro sarà moderato da Paolo Mosanghini, vicedirettore del Messaggero Veneto (Gruppo Nem) e dalla direttrice di Telefriuli Alessandra Salvatori.

Tra le questioni sul tavolo, sicuramente la Ztl e gli eventuali correttivi da mettere in atto, la questione dei parcheggi in città, le prospettive del commercio anche nell’ottica del nuovo distretto appena costituito. E poi la riqualificazione di alcune aree cittadine. Appuntamento dunque alle 15, in Sala Ajace e in diretta su Telefriuli. GUARDA IL VIDEO