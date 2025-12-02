Il gallo canta sempre alle 3: il caso finisce in Procura ma viene archiviato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un chicchirichì che non dà tregua, quello di un gallo che ha finito per portare in tribunale il suo proprietario, chiamato in causa da una coppia di cittadini manghesi esasperati dal suo canto, tutte le mattine alle tra le 3 e le 4, come raccontato dal Messaggero Veneto. Decisamente non un buongiorno per loro e per alcuni ospiti del loro B&B, tanto che dopo avere cercato di far capire al proprietario dell’animale il loro disagio, chiedendogli invano di spostare l’animale più lontano, e dopo un intervento della polizia locale che ha constato come il gallo fosse ben tenuto, si sono rivolti a un avvocato per chiedere un po’ di pace.

La coppia, attraverso il proprio legale, Fabiano Filippin, ha presentato un esposto alla Procura di Pordenone per documentare il proprio disagio e quello dei clienti e far intervenire la magistratura in modo che il pennuto non desse fastidio. Ma la Procura ha archiviato il caso: non c’è alcun disturbo della quiete pubblica. Il gallo non crea alcun fastidio alla comunità ma solo a loro e può tranquillamente continuare a segnare l’arrivo del nuovo giorno con il suo canto.