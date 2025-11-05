  • Aiello del Friuli
mercoledì 5 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il gatto finì nella trappola per topi, non fu maltrattamento ad...
Tredici furti in villa con flex e piedi di porco: presi...
Economia circolare dei rifiuti McDonald’s e Impresa Sangalli Giancarlo lanciano un...
“Il mio volto sul corpo di un’altra per i video porno”:...
Selecting Italy punta a rendere più semplici gli investimenti in Fvg
Sicurezza Tagliamento, Dignano e Pinzano insorgono: “No ad opere invasive”
Salute: Riccardi, 1,1 mln screening mammografici e mortalità -24%
Le fratture dell’omero, cinquanta specialisti provenienti da tutta Italia a San...
Selecting Italy: Fedriga, nuove rotte per lo sviluppo dell’Europa
Ex Frigo, blitz antidegrado: chiusi accessi, denunce e messa in sicurezza
Cronaca

Il gatto finì nella trappola per topi, non fu maltrattamento ad animali

Protagonista un'anziano di Fagagna
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Era finito sotto processo con l'accusa di maltrattamenti ad animali perché un gatto era finito nella trappola per i topi. Oggi è stato assolto dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine. E' finita così la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un'anziano di Fagagna. Nel marzo del 2024, l'uomo aveva predisposto una gabbia di medie dimensioni con l'esca per catturare i ratti che si aggiravano attorno a casa sua. La curiosità aveva però portato un micio a entrarvi, facendo scattare il meccanismo, e l'animale era rimasto intrappolato. La cosa è non è sfuggita ai vicini, che hanno visto l'anziano trascinare la gabbia. Subito dopo il gatto è stato liberato illeso. Da qui la denuncia e l'accusa di maltrattamenti e di illecita cattura nei confronti dell'anziano, difeso dall'avvocato Rossana De Agostini, dalla quale è stato prosciolto.

