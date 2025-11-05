Il gatto finì nella trappola per topi, non fu maltrattamento ad animali

Era finito sotto processo con l’accusa di maltrattamenti ad animali perché un gatto era finito nella trappola per i topi. Oggi è stato assolto dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine. E’ finita così la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un’anziano di Fagagna. Nel marzo del 2024, l’uomo aveva predisposto una gabbia di medie dimensioni con l’esca per catturare i ratti che si aggiravano attorno a casa sua. La curiosità aveva però portato un micio a entrarvi, facendo scattare il meccanismo, e l’animale era rimasto intrappolato. La cosa è non è sfuggita ai vicini, che hanno visto l’anziano trascinare la gabbia. Subito dopo il gatto è stato liberato illeso. Da qui la denuncia e l’accusa di maltrattamenti e di illecita cattura nei confronti dell’anziano, difeso dall’avvocato Rossana De Agostini, dalla quale è stato prosciolto.