Il gelato regge alla crisi: 38 milioni di spesa in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto gelaterie su dieci in regione sono artigianali. E’ uno dei dati che testimoniano il fermento nel settore in Friuli Venezia Giulia, dove la pallina è amata e non conosce crisi. A descrivere la situazione sono i numeri aggiornati al primo trimestre del 2026 diffusi dall’Ufficio studi di Confartigianato, un’elaborazione di dati Istat, Unioncamere-Infocamere e Agenzie delle Entrate.

La spesa per questo prodotto simbolo dell’estate continua a essere confermata dalle famiglie del Friuli Venezia Giulia che in un anno spendono in media 38 milioni e in Italia, complessivamente, 1,8 miliardi. Aiutano bontà e qualità diffuse del gelato: in regione, infatti, sono artigianali il 79,7% delle gelaterie, la terza percentuale più alta in Italia, dietro a Basilicata e Molise e decisamente superiore alla media italiana che si ferma a un 65,6 per cento. I laboratori di gelateria in senso stretto in Friuli Venezia Giulia sono 244, un numero che sale a oltre 300 se si contano i laboratori che non vendono al dettaglio e le pasticcerie che uniscono la proposta del gelato ai prodotti da forno. Il costo medio della pallina è di 2 euro.

I gusti del gelato che continuano a essere maggiormente richiesti sono quelli classici: nocciola, pistacchio, mandorla, stracciatella, bacio, impreziositi dalla ricerca continua di materie prime capaci di fare la differenza.

Non mancano in tutto questo le criticità che gli operatori del settore sono costretti ad affrontare, in primis i rincari delle materie prime, insieme ai costi per l’energia.