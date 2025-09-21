Il gemellaggio tra Rivignano Teor e Pörtschach am Wörthersee compie 35 anni

Festa grande oggi a Rivignano Teor per celebrare il 35° anniversario del gemellaggio con il Comune austriaco di Pörtschach am Wörthersee. La giornata si è aperta con la cerimonia ufficiale al Parco Divisione Julia ed è continuata con l’omaggio ai defunti da parte di una delegazione di entrambi i Comuni e con la visita al Parco tematico delle Ferrovie dello Stella.

“Un legame – ha detto il vicegovernatore Mario Anzil – che da oltre tre decenni rappresenta un ponte di amicizia, collaborazione e scambio culturale tra due comunità. La cittadina austriaca e Rivignano rinnovano il loro gemellaggio nel segno di un’amicizia transfrontaliera consolidata. È la dimostrazione – ha concluso – di come le antiche ostilità della Prima guerra mondiale si siano trasformate in rapporti di amicizia, fondati non solo sugli interessi commerciali, ma anche su valori condivisi”.