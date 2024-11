Il giallo della morte della contessa e della friulana, riaperto il caso

Un giallo vero, con tutti gli ingredienti del cold case, dal jet set alla morte nella bufera di neve: è quello della baronessa Jeanette Rothschild e della sua segretaria e interprete, la friulana Gabriella Guerin, di Ronchis, trovate morte, dopo mesi di ricerche, il 27 gennaio 1982, sui Monti Sibillini. Le due donne erano scomparse 13 mesi prima, il 29 novembre del 1980, durante una bufera di neve, e ora, a 44 anni di distanza, la Procura di Macerata ha deciso di riaprire le indagini. Per magistrati e Carabinieri, le due donne non furono vittime di una disgrazia, ma furono uccise.

La baronessa, ex moglie del finanziere Evelyn Rothschild, e la sua segretaria, all’epoca entrambe quarantenni, vivevano a Sarnano, un piccolo comune in provincia di Macerata, dove stavano ristrutturando un casale.

Il 29 novembre del 1980 erano uscite in auto, una Peugeot 104, per un giro in auto verso le piste di Sassotetto, ma furono sorprese da una bufera di neve e di loro si persero le tracce. Le ricerche furono ostacolate dalle forti nevicate di quei giorni e, nonostante un incredibile dispiego di uomini mezzi (oltre 500 Carabinieri, poliziotti, forestali, soccorritori e volontari) solo a dicembre un elicottero Agusta Bell 206 dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Ancona riuscì a trovare l’auto, regolarmente parcheggiata.

Furono trovate anche delle tracce che portavano a un casale, ma solo dopo più di un anno due cacciatori trovarono i due scheletri un bosco a Podalla di Fiastra, altro paese del Maceratese. Le ossa erano state danneggiate dai cinghiali e di alcune non vi erano tracce. L’autopsia stabilì che sia Jeannette, sia la sua segretaria friulana, erano morte sul luogo del ritrovamento.

Le indagini si rivelarono subito molto complesse. Verso la fine dell’anno venne arrestato il commerciante brasiliano di pietre preziose José Rodriguez May, ma fu rilasciato per essere risultato estraneo alla vicenda.

Il giallo cominciò a dipanarsi in diverse direzioni; fu coinvolta anche Scotland Yard e si diramarono fino in Sud America, si ipotizzarono collegamenti con la banda della Magliana, con Roberto Calvi, con un furto di opere d’arte alla casa d’aste Christie’s di Roma, avvenuto il giorno prima della scomparsa, e si sospettò di due sardi autori di una rapina. Ma alla fine, pur ritenendo che la baronessa e la segretaria fossero state uccise, non fu possibile chiarire cosa fosse successo, e soprattutto chi fosse il responsabile.

Il cold case era stato già riaperto alcuni anni fa dalla Procura di Macerata, ma le indagini ben opresto di arenarono e il fascicolo fu archiviato.

Nelle settimane scorse, dopo una nuova lettura degli atti, secondo la stessa Procura e i Carabinieri che svolgono le indagini, è emersa una nuova pista, finora ignorata, che potrebbe portare a risolvere il giallo. A spingere verso questa prospettiva sono alcuni particolari, alcuni aspetti rimasti oscuri, alcuni passaggi contraddittori rimasti agli atti, su cui ora il sostituto procuratore di Macerata Francenco Carusi intende fare piena luce. Sono state già ascoltate decine di persone e altri accertamenti sono in corso.

L’ipotesi di reato per la quale procede la Procura è sempre quella di duplice omicidio.