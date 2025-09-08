  • Aiello del Friuli
lunedì 8 Settembre 2025
Cronaca

Il giallo di Liliana, la scheda telefonica del marito risulta cancellata

Conteneva le registrazioni dei video di lui la mattina in cui scomparve Lilly
Redazione
Autore: Redazione

La scheda di memoria della GoPro di Sebastiano Visintin contenente i video registrati il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, in cui si vede lo stesso Visintin andare in bici sul Carso, sarebbe stata inizializzata/formattata cancellando dunque tutto ciò che vi era stato registrato. Risulta alla Polizia postale che avrebbe informato del fatto la pm che indagava sul caso, precisando che la cancellazione sarebbe avvenuta il 13 giugno 2023 verso le ore 20:37. Si tratta dello stesso giorno in cui il GIP Luigi Dainotti accoglieva l'opposizione all'archiviazione del caso e disponeva nuove e più approfondite indagini.

"Non mi meraviglio di nulla – ha commentato Sergio Resinovich, il fratello di Liliana – è il solito Sebastiano con il suo solito gioco delle tre carte. Ci sono tante anomalie nelle sue dichiarazioni, mi auguro che la nuova Procura, verso la quale ho massima fiducia, faccia con tempestività luce anche su questo. Compreso anche il telefonino che ha regalato all'amica e che è formattato".

