Il giallo di Liliana, oggi comincia la super perizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È cominciata oggi nei laboratori di Ancona la perizia su cordini, sacchi, bracciale, coltelli, suole delle scarpe e gli abiti di Liliana Resinovich e, soprattutto, del marito Sebastiano Visintin. La gip Flavia Mangiante ha concesso ai periti Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi 120 giorni per cercare qualche indizio per fare chiarezza sul giallo iniziato il 14 dicembre del 2021 quando Resinovich è scomparsa dalla sua casa di via Verrocchio a Trieste.

I periti sono affiancati da quelli nominata dalla Pm Ilaria Iozzi: Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni; e della difesa di Visitin, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua: Raffale Barisani, Noemi Procopio e Luciano Garofano.

Al momento Visintin è l’unico indagato e secondo la procura avrebbe percosso la moglie nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dove il corpo della donna è stato ritrovato il 5 gennaio 2022.

Il 18 novembre la Cassazione, invece, si esprimerà sul ricorso degli avvocati Bevilacqua per via dell’esclusione dall’incidente probatorio delle perizia medico-legale: era stata infatti richiesta per via delle due differenti conclusioni a cui erano arrivati i medici legali Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli che parlavano di suicidio e quella della professoressa Elena Cattaneo che parla di omicidio.