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Cronaca

Il giardino proibito di Udine, al via i lavori: nuovo passo la sua apertura

Affidato l’intervento da 50mila euro: sistemazione del verde, percorsi e accessi. Il progetto nasce dalla convenzione tra Comune di Udine e l'Università
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo anni di annunci e attese, il Parco Antonini Maseri entra finalmente nella fase concreta. Con la determina del 20 aprile 2026 il Comune di Udine ha affidato i lavori di riqualificazione, avviando così l’intervento che porterà alla riapertura del giardino storico.

Si tratta di un’area a lungo rimasta chiusa e poco conosciuta: il cosiddetto “giardino proibito” del Palazzo del Palladio, un tempo sede della Banca d’Italia e dal 2018 rettorato dell’Università di Udine. L’apertura al pubblico è stata più volte ipotizzata dopo il lascito del professor Attilio Maseri; tra i primi a suggerirla fu l’allora assessore Enrico Pizza alla fine del secondo mandato Honsell. A distanza di anni, però, l’ingresso al parco è ancora vietato.

L’operazione si inserisce nell’accordo siglato nell’aprile 2024 tra l’amministrazione e l’ateneo friulano, proprietario dell’area, che ha concesso il parco in comodato d’uso gratuito. Una convenzione fondamentale che ha permesso all’amministrazione di intervenire direttamente sulla manutenzione e sulla futura gestione dello spazio.

I lavori, per un importo complessivo di 50mila euro, finanziati anche con contributi regionali, riguarderanno la cura e potatura delle piante, il miglioramento della sentieristica, l’installazione di cartellonistica divulgativa e l’adeguamento degli accessi, inclusa la sistemazione del passo carraio automatizzato.

Si tratta di un nuovo passo concreto per restituire alla città un’area verde di grande valore storico e paesaggistico. Il progetto complessivo punta a creare anche un collegamento pedonale strategico tra piazza Primo Maggio e via Gemona, migliorando l’accessibilità al centro. Se i tempi saranno rispettati, la riapertura potrebbe avvenire dopo l’estate, come ci aveva riferito l’assessore al patrimonio Gea Arcella lo scorso marzo, segnando una svolta attesa da tempo per cittadini e turisti.

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