Il Giro ricorda il 1976: 30 maggio Gemona-Piancavallo. Poi Giro Women a Buja

Gemona 1976-2026 – Piancavallo. E’ la dicitura che compare in corrispondenza del 30 maggio, sabato, nel lungo cammino del Giro d’Italia 2026 presentato oggi a Roma al Parco della Musica. Sarà la penultima fatica della carovana, il giorno prima della passerella di Roma. L’omaggio del Giro a una terra che tanto ha significato per la corsa rosa e che il prossimo anno si stringerà nel ricordo delle vittime del terremoto e nella gratitudine a chi ha reso possibile la rinascita e il modello Friuli, a cinquant’anni dalla tragedia. Tappa dal forte valore simbolico, una sottolineatura che è arrivata anche dal palco, dal conduttore Pardo agli ospiti illustri come Vincenzo Nibali e Simon Yates, che hanno anche ricordato Pantani, protagonista in Piancavallo nel 1998. A Roma c’erano il project manager Paolo Urbani con il sindaco di Gemona Revelant, il consigliere Ceschia, il vicesindaco di Aviano Basso e la sindaca di Buja Pezzetta. Urbani ha sottolineato: “E’ la tappa decisiva e iconica e per questo voglio ringraziare in primis la Regione, con Fedriga e Petiziol, la giunta e il consiglio regionale, e poi Rcs e il comitato organizzatore che ci hanno dato questo privilegio di avere in così breve tempo dopo il Lussari un’altra tappa di questa portata”. Il percorso, che prenderà il via dalla Casera Goi Pantanali dove morirono 29 alpini e dove nacque la protezione civile, attraverserà i comuni del cratere del terremoto sia in provincia di Udine che di Pordenone. Due i Gmp, a Clauzetto e Piancavallo, dove ci sarà la doppia salita con la discesa verso il Lago di Barcis. Tre i traguardi volanti nei 199 km della frazione, da ufficializzare nei prossimi giorni. Da San Daniele il via al Giro-E, che da Travesio incrocerà il percorso della tappa vera e propria. Ma non è finita, perché domenica 31 la seconda tappa del Giro Women, interamente in Veneto, passerà da Brugnera, Pasiano e Prata di Pordenone. Il giorno dopo il 1 giugno la terza tappa partirà da Bibione e arriverà a Buja, un’altra giornata che vedrà il Friuli protagonista. Alla caserma Feruglio a fine marzo la presentazione della tappa e degli eventi in Friuli.