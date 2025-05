Il Giro tinge di rosa Gorizia in attesa del 24 maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia nei prossimi giorni sarà vestita a festa per accogliere i corridori, con palloncini, bandierine e striscioni rigorosamente “rosa Giro” che correderanno strade e piazze del percorso. La facciata del Municipio e i più suggestivi monumenti saranno tinti in queste settimane di attesa verso il 24 maggio, giorno dell’arrivo della tappa in piazza Transalpina, del colore tipico della corsa, che si abbinerà al “verde Isonzo”, che contraddistingue gli eventi marchiati GO! 2025.

Tra gli eventi attesi prima dell’arrivo della tappa è prevista l’esibizione della Fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli. A fare da cornice alla conclusione dell’evento del 24 maggio saranno invece le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica nazionale con le Frecce tricolori che solcheranno il cielo sopra la Transalpina nel momento delle premiazioni.