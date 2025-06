Il guado è chiuso: un alert avviserà del pericolo gli automobilisti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un messaggio direttamente sul proprio smartphone. Che avviserà gli automobilisti se i guadi sul torrente Meduna e Cellina sono chiusi o aperti. La tecnologia arriva in supporto di chi utilizza i guadi di Murlis, tra Cordenons e Zoppola, e Rauscedo, tra San Giorgio della Richinvelda e Vivaro, come alternativa alla viabilità ordinaria.

Automobilisti che spesso, nonostante il divieto di accesso durante i periodi di piogge intense, si avventurano comunque in passaggi a dir poco azzardati. Che mettono a rischio la loro vita e quella di chi, poi, è chiamato ad intervenire per portarli in salvo.

Regione ed Edr Pordenone sono partite dall’esperienza di Clauzetto.