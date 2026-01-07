Il killer di Bologna voleva scappare con il treno Tarvisio-Villach

Le indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio hanno fatto emergere come la via di fuga prescelta da Marin Jelenic passasse dal Friuli Venezia Giulia, ultimo snodo prima dell’espatrio in Austria. Il 36enne croato, arrestato ieri sera a Desenzano del Garda dopo giorni di ricerche, aveva infatti pianificato di lasciare l’Italia a bordo del treno Tarvisio-Villach, utilizzando un biglietto acquistato per la mattina di ieri, giorno dell’Epifania.

Dai database di Polfer e Polizia di Stato è inoltre emerso che Jelenic non era nuovo ai controlli in Friuli Venezia Giulia e non solo nel giorno del suo arresto a Udine, ovvero il 18 ottobre: il 10 novembre era stato identificato a Tarvisio e il 30 dicembre al valico di frontiera di Trieste. Presenze che, alla luce degli sviluppi investigativi, assumono oggi un peso significativo nella ricostruzione della sua fuga.