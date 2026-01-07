  • Aiello del Friuli
mercoledì 7 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il killer di Bologna voleva scappare con il treno Tarvisio-Villach
Successo sulle piste del Friuli: 290 mila ingressi in un mese
Colasanto s’insedia: è il primo questore donna di Pordenone
Trieste torna alla normalità dopo una epifania “gelata”
Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole
Tenta di uccidere l’ex, convivenza difficile tra Paolo e Rosa
Il killer di Bologna fu arrestato 3 mesi fa in un...
La magia de la foghera illumina Latisanotta
Messa dello Spadone, pace e sanità nell’omelia di mons. Carlino
Volantini del PD alla Messa del Tallero: critiche alla Casa di...
Cronaca

Il killer di Bologna voleva scappare con il treno Tarvisio-Villach

Il tentativo di espatrio è stato reso vano grazie all'arresto eseguito ieri sera a Desenzano del Garda
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Le indagini sull'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio hanno fatto emergere come la via di fuga prescelta da Marin Jelenic passasse dal Friuli Venezia Giulia, ultimo snodo prima dell'espatrio in Austria. Il 36enne croato, arrestato ieri sera a Desenzano del Garda dopo giorni di ricerche, aveva infatti pianificato di lasciare l'Italia a bordo del treno Tarvisio-Villach, utilizzando un biglietto acquistato per la mattina di ieri, giorno dell'Epifania.

Dai database di Polfer e Polizia di Stato è inoltre emerso che Jelenic non era nuovo ai controlli in Friuli Venezia Giulia e non solo nel giorno del suo arresto a Udine, ovvero il 18 ottobre: il 10 novembre era stato identificato a Tarvisio e il 30 dicembre al valico di frontiera di Trieste. Presenze che, alla luce degli sviluppi investigativi, assumono oggi un peso significativo nella ricostruzione della sua fuga.

