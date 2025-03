Il Liceo “Copernico” di Udine scende in campo in Sicilia contro le mafie

In occasione della XXX manifestazione nazionale promossa da “Libera”, la rete di associazioni che si batte contro le mafie e per una legalità trasparente e democratica, quattro classi quarte del Liceo Scientifico “Copernico” di Udine saranno presenti a Trapani il 21 marzo per partecipare all’iniziativa dal titolo “Il vento della memoria semina giustizia”. Quest’anno la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie sarà dedicata alla strage di Pizzolungo, avvenuta 40 anni fa, in cui trovarono la morte Barbara Asta e i figli gemelli di sei anni Giuseppe e Salvatore. L’obiettivo della Giornata è riportare al centro le storie delle vittime innocenti e di quanti oggi subiscono la violenza mafiosa e di partire dalla memoria di quelle storie per dare una lettura attuale e approfondita della presenza mafiosa, generando percorsi di partecipazione civile e democratica. L’iniziativa rientra nel progetto di Educazione alla legalità “In Sicilia con Addiopizzo”, curato per il Liceo “Copernico” da oltre dieci anni dalla docente Susi Del Pin. Accanto alla manifestazione siciliana, venerdì 4 aprile il Liceo ospiterà il magistrato dell’Unione Nazionale Italiana Antimafia Catello Maresca, che incontrerà le otto classi quarte che quest’anno scolastico hanno partecipato al viaggio di istruzione in Sicilia. Catello Maresca vive sotto scorta dal 6 maggio 2008. Il 7 dicembre 2011 le sue indagini hanno portato alla cattura di Michele Zagaria esponente di spicco del clan dei Casalesi, latitante da sedici anni, e alla ricerca di altri membri della cosca anche oltre i confini nazionali.