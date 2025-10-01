Il Luna Park di Santa Caterina torna in Piazza Primo Maggio

Giostre, autoscontri e banchi dolciumi torneranno ad animare il cuore di Udine dal 25 ottobre al 16 novembre. Il Luna Park di Santa Caterina si prepara a installarsi nuovamente in Piazza Primo Maggio anziché nel parcheggio dello Stadio Friuli, come avvenuto lo scorso anno.

Come riferito dal vicesindaco Alessandro Venanzi, non è stato possibile preferire la location a nord della città a causa del calendario dell’Udinese Calcio e per le conseguenti indicazioni ricevute della Questura.

Per permettere l’allestimento delle attrazioni e garantire comunque la circolazione, l’amministrazione ha predisposto una serie di modifiche sostanziali alla viabilità che anche consentiranno l’accesso al parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio. . L’area della piazza occupata dalle giostre (lato Liceo Stellini e lato sud) sarà completamente interdetta a traffico e sosta. La parte rimanente dell’ellisse resterà invece percorribile, ma con delle importanti novità. In particolare, sul lato Castello della piazza sarà istituito un doppio senso di circolazione, con un limite di velocità fissato a 30 km/h. Per gestire il flusso veicolare, all’intersezione con Viale della Vittoria, verrà posizionato un semaforo temporaneo parallelo a quello esistente.

Un’altra modifica riguarderà il tratto settentrionale: il collegamento tra Largo delle Grazie e Viale della Vittoria sarà percorribile solo in direzione Viale della Vittoria. Non sarà, quindi, consentito svoltare a destra per risalire verso Largo delle Grazie e Via Sant’Agostino.