Il mago Aleff condannato per aver infranto il divieto di avvicinamento a moglie e figlio

Ancora guai giudiziari per Aleff, al secolo Franco Friuli, il mago delle Tre Venezie, noto anche per la sua passata attività televisiva. Il 76enne è stato condannato oggi dal giudice Paola Turri del Tribunale di Udine a 9 mesi di reclusione per aver infranto il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. Inoltre, dovrà risarcire i due familiari con 2mila euro ciascuno.

Il divieto era stato deciso dal gip di Udine nel febbraio 2021 perché accusato di maltrattamenti trentennali nei confronti dei familiari. L’anno successivo, però, Friuli fu assolto da quell’imputazione. In primo grado fu riconosciuto colpevole dal Tribunale di Udine solo di due episodi di minaccia e condannato a 6 mesi di reclusione. Sei mesi fa la Corte d’Appello di Trieste ha ribaltato la sentenza e lo ha assolto anche dalle minacce.

Tuttavia, stando al capo d’imputazione, in quel periodo infranse il divieto del gip avvicinandosi alle abitazione dei due familiari e tentando di comunicare con loro in alcune occasioni.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Federica Tosel, ha annunciato appello. “Non c’è prova legittima – dice il legale – per le violazioni contestate e il mio assistito, oggi come allora, si dichiara estraneo a tutti i fatti contestati e vera vittima di questa vicenda”, conclude.