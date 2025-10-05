  • Aiello del Friuli
domenica 5 Ottobre 2025
Il maltempo abbatte i frassini malati, Lusevera isolata per ore

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL VIDEO Il Comune di Lusevera è rimasto isolato per diverse ore a causa del maltempo. La pioggia e il vento di questa notte hanno abbattuto decine di frassini sulle strade che portano al paese. Già all’alba il sindaco Mauro Pinosa era all’opera, assieme a un altro cittadino, per tagliare i tronchi abbattutisi sulla viabilità, liberando il passaggio per le autovetture e l’ambulanza. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno finito di togliere il materiale dalle strade. Alle 10.30 la situazione è tornata alla normalità.
“Il crollo dei frassini – dice il primo cittadino – è causato da una malattia, in particolare un fungo, che colpisce le radici degli alberi, facendole marcire. In questi mesi sono cadute centinaia di fusti”.
Di qui l’appello alla Regione. “Servono assolutamente una norma regionale e i relativi finanziamenti – sottolinea Pinosa – che consentano ai sindaci di poter intervenire nelle proprietà private, anche lontano dalle strade, e di abbattere gli esemplari malati che, cadendo, portano con sé anche pietre e altro materiale sulla viabilità”.

