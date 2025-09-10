Il maltempo flagella Lignano, evacuato un camping

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiama “temporale autorigenerante” il fenomeno che ha interessato Lignano Sabbiadoro fin dalle prime ore del mattino. Una supercella che, in assenza di vento, è rimasta a lungo ferma sulla località balneare, continuando a incamerare umidità dal suolo e a scaricare pioggia a intensità crescente, registrando un accumulo record di 211 millimetri d’acqua per metro quadrato. Allagamenti e forti disagi si sono verificati in diverse zone della città, con strade impraticabili e difficoltà per residenti e turisti.

Situazioni critiche anche Latisana, San Giorgio di Nogaro, Fiumicello Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia e Gonars. Qui l’acqua ha invaso abitazioni private e sottopassi viari.