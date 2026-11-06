Il messaggio di Lamba a sindaci: “Prendiamoci cura di persone”

E’ il messaggio che l’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, ha consegnato ai sindaci del Friuli invitati a partecipare alla Santa messa all’oratorio della Purità in una ricorrenza importante. Ieri, infatti, si celebrava la figura del venerabile Giorgio La Pira, padre costituente e sindaco di Firenze tra il 1951 e il 1965. Una decina i primi cittadini che hanno raccolto l’invito.

Tra i più fragili ci sono i migranti.