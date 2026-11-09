Il ministro Ciriani: “Hacker, solidarietà a sindaco di Aviano”

“E’ necessario rafforzare la difesa tecnologica del Paese. Quando parliamo di investimenti non parliamo soltanto di costruire caserme o dare un fucile in più a un paracadutista o a un aviere, ma della frontiera più avanzata della guerra tecnologica”.

Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel messaggio di solidarietà al sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin finito nei giorni scorsi assieme al ministro Antonio Tajani e ad altre autorità nazionali e internazionali nel mirino del gruppo hacker filorusso NoName057.

“Conosco personalmente il primo cittadino – ha commentato Ciriani – e so che le forze dell’ordine hanno già provveduto a garantire la sua sicurezza. Questi tipi di attacchi e questi allarmi continui fanno parte della minaccia ibrida. La guerra che dovremmo affrontare non è soltanto una guerra guerreggiata – ha proseguito -, ma anche una guerra informatica, telematica, di intelligenza artificiale”.

Per Ciriani gli investimenti in difesa sono necessari perché “qualche hacker più tecnologico di noi, da qualche parte del mondo, con un semplice click, può bloccare una stazione, un ospedale, un carcere e mettere il nostro Paese in ginocchio”.