Il Ministro Ciriani: “Sciopero politico, per la pace si lavori in Parlamento”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Questo è uno sciopero tutto politico, che ha come scopo principale quello di attaccare il Governo”. Lo ha detto questa mattina il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo sulla mobilitazione in atto a margine di un evento a Villa Manin.

E sui disordini dice: “C’è qualcuno che si sente autorizzato da questo clima politico a sfasciare tutto, e questo è molto grave. Si lavori in Parlamento – conclude Ciriani – per trovare soluzioni”.

Quanto ai droni sospetti che hanno portato alla chiusura, fino a questa mattina, dell’aeroporto di Monaco di Baviera, Ciriani dice: “La Russia provoca per constatare se i nostri sistemi difensivi sono all’altezza della situazione”.