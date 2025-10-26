Il ministro Crosetto: “Interverremo a Gaza quando sarà necessario, con rispetto”

“Un’ipotesi per la pacificazione a Gaza è difficile da fare. Lì lo scontro dura da decenni e le ferite aperte negli ultimi anni dureranno probabilmente ancora per altri decenni. Sarà una cosa lunghissima”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi a Trieste per partecipare, assieme ai ministri della Giustizia Carlo Nordio e per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e al sottosegretario all’Economia Sandra Savino, alla cerimonia di consegna della bandiera di combattimento a Nave Trieste. Proprio nel 71esimo anniversario del ritorno in Italia del capoluogo regionale. A consegnare il vessillo il sindaco Roberto Dipiazza. Madrina dell’evento la figlia del Presidente della Repubblica, Laura Mattarella.

“A Gaza interverremo quando sarà necessario – ha continuato Crosetto – con tutte le garanzie di sicurezza per le persone, quando saranno chiare le cose e ciò che ci sarà chiesto di fare. Nel dna italiano c’è l’idea di associare il rispetto alla forza. Ora questo modo di affrontare le crisi – ha proseguito – può essere utile e sarebbe utile trasferirlo ad altri. Non è con la potenza che si risolvono le controversie internazionali, ma molto spesso con la comprensione”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il governatore Massimiliano Fedriga, assieme agli assessori regionali Fabio Scoccimarro e Pierpaolo Roberti. “Un orgoglio che va oltre i confini del Friuli Venezia Giulia – ha affermato – e abbraccia l’intero Paese: a Trieste è stata intitolata la nave ammiraglia della nostra Marina. Un autentico motivo di fierezza nazionale, poiché realizzata da Fincantieri con competenze, tecnologia e know-how interamente italiani. La sua eccellenza progettuale e produttiva – ha continuato – rappresentano un valore non solo per il nostro Paese, ma anche per molte altre nazioni. Ne è esempio concreto la collaborazione avviata con gli Stati Uniti, dotata di avanzate capacità tecnologiche”, ha concluso.