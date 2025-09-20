Il ministro Giuli a Pordenone: “Tutta Italia dovrebbe essere così”

“Tutta Italia dovrebbe essere come Pordenone”. Ha esaltato la città del Noncello il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, oggi in visita alla città dov’è ancora in corso Pordenonelegge. Accompagnato dal collega di Governo, Luca Ciriani, e dai parlamentari Loperfido e Dreosto, Giuli è stato ricevuto sotto la loggia del Municipio dal sindaco Alessandro Basso.

Un ritorno in città, quello del ministro, dopo la prima visita, ad aprile, a pochi giorni dalla nomina di Pordenone capitale italiana della Cultura 2027.

Giuli, rispondendo a una domanda sull’appello per Gaza di oltre 200 esponenti della cultura presenti a Pordenonelegge, ha affermato che, entro un certo limite, la dissonanza è un valore.