Il ministro Locatelli: “Progetto di vita è il cuore di riforma della disabilità”

"Stiamo cercando di semplificare la vita a tutti e introducendo il progetto di vita, cuore della riforma sulla disabilità, che mette al centro la persona". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine della tavola rotonda sul tema, durante il primo 'Motor Therapy Day, Acceleriamo l'inclusione', ospitato alla Fiera di Pordenone.

“Stiamo rivedendo – ha continuato – il percorso per il riconoscimento dell’invalidità civile, riducendo da 7 a 1 le commissioni, da 7 a 1 i certificati, da 2 a 1 le domande introduttive e, soprattutto, eliminando la visita di rivedibilità, fatica enorme per le persone con disabilità e le loro famiglie”.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato le capacità del terzo settore e come il Friuli Venezia Giulia sia all’avanguardia nelle risposte a questi problemi.

“L’obiettivo – ha aggiunto Fedriga – è che non ci siano più mondi separati: non esistono realtà divise, esiste il mondo degli esseri umani, ognuno con i suoi pregi, i suoi difetti, le sue abilità e le sue disabilità, che abbiamo tutti. Costruire un mondo adatto a tutti significa elevarne la qualità per ciascuno”.