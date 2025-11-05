“Il mio volto sul corpo di un’altra per i video porno”: l’incubo di Sabrina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il proprio viso sul corpo di un’altra: atti sessuali spinti che appaiono su migliaia di cellulari e pc. Le immagini sono finte, frutto di un’intelligenza artificiale usata in modo delinquenziale, ma il trauma è vero. E’ accaduto a Sabrina Padolecchia, 25 enne di Bari e studentessa in Scienze per l’ambiente e la natura all’Università di Udine, che si è vista violare il profilo Instagram. In un momento la sua vita è cambiata.

Bloccare la catena fake non è stato facile, ne è seguita la denuncia alla Polizia Postale.