Il “Multometro” finisce a Sanremo, parodia impazza sugli smartphone

GUARDA IL VIDEO. Il ‘Multometro’ di Udine è finito per scherzo sul palco di Sanremo. Negli ultimi giorni, un video sta rimbalzando di telefonino in telefonino, attraverso WhatsApp, Telegram e alcuni social. Si tratta di una parodia, realizzata da ignoti per ironizzare sulla “classifica” dei vigili urbani più ‘prestanti’, trovata appesa negli uffici della Municipale di via Girardini.

Il filmato è stato realizzato utilizzando gli ultimi istanti della finale Sanremo 2025, poco prima che Olly venisse proclamato vincitore del Festival.

Con un fotomontaggio veloce e pratico, l’elenco dei cantanti in gara è stato sostituito con il ‘multometro’. Il volto del sindaco de Toni, invece, sostituisce quello del primo cittadino della città ligure, Alberto Biancheri. L’immagine del comandante della Polizia locale di Udine Eros Del Longo, infine, sostituisce il viso del cantante di “Balorda nostalgia”.