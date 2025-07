Il Museo della Grande Guerra di Gorizia ha riaperto i battenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ un vero e proprio “Museo per l’Europa”, in piena sintonia con la Capitale europea della Cultura Nova Gorica – Gorizia, la rinnovata esposizione a Borgo Castello di Gorizia. Il nuovo allestimento curato da Alessandra Martina e Lucio Fabi segue infatti un percorso che racconta, attraverso dieci sale, la storia travagliata del primo conflitto mondiale sul territorio isontino, evento tragico ma purtroppo centrale per la storia novecentesca di quest’area del Continente. Lo fa grazie all’esposizione di oggetti, uniformi ed equipaggiamenti, ma anche armi, munizioni, documenti e fotografie, che accompagnano il visitatore a conoscere la quotidianità della guerra vissuta dai soldati italiani e austroungarici sul fronte e dai civili nelle città e nei paesi.

Il Museo punta molto sulla multimedialità con apparati descrittivi trilingui in italiano, inglese e sloveno e nuove postazioni che raccontano anche il periodo prebellico e gli avvenimenti del 1914, introdotti da un video che conduce il visitatore dall’atmosfera leggera della Belle Epoque alla realtà cruda della guerra. L’accesso al museo sarà gratuito fino al prossimo 25 luglio compreso.