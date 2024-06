Il Natisone restituisce un altro corpo: potrebbe essere quello di Cristian

Esattamente tre settimane dopo il ritrovamento di quelli di Patrizia e Bianca, avvenuto domenica 2 giugno, il Natisone restituisce un altro corpo. Dalle prime informazioni pare si tratti del corpo di Cristian Casian Molnar, il 25enne scomparso nelle acque del fiume assieme alla fidanzata Bianca Doros, 23 anni, e all’amica Patrizia Cormos lo scorso 31 maggio. I tre ragazzi erano andati sul greto del Natisone per scattare alcune foto quel venerdì di fine maggio quando, a causa delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, il livello delle acque del Natisone è rapidamente salito. Fino a quando i ragazzi, stretti in un abbraccio, non sono stati travolti. Da allora non si sono mai interrotte le ricerche e dapprima sono stati trovati i corpi delle due ragazze, e soltanto oggi quello del giovane romeno, residente in Austria. Con modalità e con numero di soccorritori e di corpi e mezzi impegnati, le ricerche erano in corso anche questa mattina.Il ritrovamento è stato possibile grazie all’abbassamento del livello dell’acqua: era incastrato fra rami e rocce, a circa 500 metri dal ponte romano a Premariacco.

Manca l’ufficialità che si tratti di lui, ma non ci sarebbero comunque dubbi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO