Il navigatore lo porta al guado, automobilista bloccato nel Torre

Si fida del navigatore e finisce in mezzo al Torre, i vigili del fuoco lo tirano fuori dai guai. E’ la piccola disavventura capitata ieri sera poco dopo le 23 a un 31enne di Ragusa che, con tutta probabilità, aveva chiesto al dispositivo elettronico di tracciare la strada più corta per arrivare a destinazione. E così il navigatore lo ha guidato fino al guado sul torrente tra Pavia di Udine e Buttrio. L’automobilista, improvvisamente, si è ritrovato bloccato in mezzo alla ghiaia del Torre. Sul posto sono giunti i pompieri che hanno portato a riva il veicolo trainandolo con il verricello. Incolume il malcapitato.

Sempre attorno alle 23 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti per altri due episodi. Il primo è un incidente successo sulla Strada Provinciale 5 tra Fagagna e Rivotta. dove un uomo è uscito autonomamente di strada mentre era alla guida della sua autovettura. Il guidatore è riuscito a uscire da solo dal mezzo, che aveva ancora il motore acceso, ed è poi stato soccorso dai sanitari, che lo hanno elitrasportato in ospedale a Udine. Sul posto i pompieri di San Daniele.

Infine, alcuni bidoni pieni di carta, posizionati vicino a una tettoia adibita a ricovero auto ad Artegna, hanno preso fuoco. Il proprietario, che aveva seguito un corso antincendio, ha spento le fiamme, ma dopo qualche tempo l’incendio ha ripreso vita. L’uomo ha così allertato i vigili del fuoco di Gemona, che hanno definitivamente spento il focolaio. L’abitazione non è stata coinvolta e la tettoia dell’autorimessa è stata lievemente danneggiata.