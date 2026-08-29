Il nido Pettirosso è realtà: oggi l’inaugurazione a Maniago

Un’opera moderna nata per dare risposte concrete alle famiglie e sostenere la natalità sul territorio. È stato inaugurato oggi, a Maniago, il nuovo asilo nido d’infanzia “Pettirosso”, realizzato grazie a una sinergia finanziaria che vede in prima fila i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse della Regione.

All’evento ha preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che ha evidenziato la rilevanza dell’intervento nel contesto socio-economico attuale.

L’infrastruttura si propone come un punto di riferimento per la comunità locale, coniugando l’aspetto didattico-pedagogico a quello della tenuta demografica dei piccoli comuni.