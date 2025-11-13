Il nipotino morì dopo l’esplosione di una granata, condannato il nonno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sei mesi di reclusione con pena sospesa. E’ la condanna inflitta dal gup del tribunale di Pordenone, Milena Granata, a Silvio Cesaratto, il 75enne di Vivaro al quale la Procura contestava l’ipotesi di omicidio colposo dopo la morte del nipotino Gabriele, avvenuta due anni fa, ucciso dall’esplosione di una granata. Fatali, al bimbo di 10 anni, le ferite causate dalla deflagrazione dell’ordigno che il nonno costudiva in un locale adiacente all’abitazione.

Per il legale di Silvio Cesaratto, l’avvocato Paolo Dell’Agnolo, non ci sarebbero responsabilità a carico del nonno dal momento che “non avrebbe potuto immaginare che tre ordigni micidiali (uno, esploso, ha ucciso Gabriele) venissero lasciati a terra, in un sito che immediatamente dopo l’esercitazione viene aperto a tutti, di interesse naturalistico”.

Il difensore di Cesaratto, lette le motivazioni della sentenza, deciderà se ricorrere eventualmente in appello “nel caso dovessero emergere parti non condivisibili”.

Gli investigatori, subito dopo la tragedia del 22 settembre del 2023, avevano ricostruito le attività dell’anziano che, da quanto si era appreso, aveva chiamato il nipote per fargli vedere un manicotto antincendio. Mentre Silvio Cesaratto era di spalle, il nipote aveva preso la granata da terra facendola involontariamente cadere. La successiva esplosione innescata colpì mortalmente il piccolo Gabriele.