Il PalaBigot torna la casa del basket goriziano, ospiterà la Dinamo

Dopo un’attesa durata anni, il PalaBigot torna ad essere la casa del basket goriziano. Ospiterà infatti nella prossima stagione le partite interne della Dinamo, la società cestistica militante nel campionato di serie B Interregionale che dunque non dovrà più disputare i propri incontri casalinghi a Romans d’Isonzo.
Ad annunciarlo, nel corso della serata di presentazione del club presieduto da Tiziano Palumbo, è stato il sindaco Rodolfo Ziberna.
La Dinamo intanto si prepara alla nuova stagione con un roster quasi del tutto nuovo rispetto a due anni fa.
L’esordio in campionato della Dinamo Gorizia si svolgerà il prossimo 27 settembre in trasferta contro Romano Lombardo.