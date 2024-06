Il Papa a Trieste il 7 luglio, confermato il programma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutto confermato. Papa Francesco arriverà in elicottero a Trieste alle 8 di domenica 7 luglio per chiudere la 50esima edizione della settimana sociale dei cattolici che inizierà il 3 luglio alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella. La sala stampa Vaticana ha confermato i tre discorsi del Papa compresa l’omelia della messa e l’Angelus. Ad accogliere il santo padre alle 8 al Centro Congressi “Generali Convention Center” del capoluogo giuliano ci saranno il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato organizzatore delle Settimane Sociali, Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, Massimiliano Fedriga presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Pietro Signoriello, prefetto di Trieste, Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, e da Philippe Donnet, amministratore delegato di “Generali”. Dopo mezz’ora il Papa incontrerà i partecipanti alla Settimana Sociale, e dopo il saluto del cardinale Zuppi e l’introduzione di mons. Renna pronuncerà il suo discorso. Alle 9.15 ci sarà il trasferimento dei congressisti in piazza Unità mentre Francesco incontrerà i rappresentanti ecumenici, il mondo accademico e alcuni migranti e disabili. Alle 10 a bordo della Papa Mobile il santo padre si sposterà verso piazza Unità dove arriverà alle 10.30 per la messa. Alle 12.30 il decollo dal Molo Audace alla volta di Roma.