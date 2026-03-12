Il parere del super consulente Monfreda: “Non le toccò il seno”

Per dimostrare l’innocenza del proprio assistito, l’avvocato difensore si è rivolto a chi, con le sue ricostruzioni, ha dimostrato che David Rossi, capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, la sera del 6 marzo 2013 non si gettò nel vuoto, ma venne lasciato cadere da una finestra perdendo la vita. E ha fatto riaprire il caso.

Oggi in aula in Tribunale a Udine è stato ascoltato in un processo per violenza sessuale l’ingegnere friulano Giuseppe Monfreda, in qualità di consulente tecnico, per stabilire se l’imputato, cingendo le spalle di una donna con il braccio sinistro, avesse potuto toccarle il seno destro. Di questo l’uomo è accusato.

In base a una fotografia scattata di spalle, Monfreda ha dato il proprio parere: non può essere successo. L’ingegnere ha ricostruito l’ambiente in cui sarebbe avvenuto l’episodio, inserendone le caratteristiche al computer. Poi, ha realizzato un modello in tre dimensioni dell’imputato e ricostruito virtualmente quanto immortalato nella fotografia. Infine, ha messo insieme tutti gli elementi e ha calcolato che, in quella precisa posizione, l’uomo non avrebbe potuto palpeggiare la vittima a meno di non avere un braccio smisuratamente lungo. “E’ fisicamente impossibile – ha riferito in aula – se non ammettendo che gli arti di una persona possano variare di dimensioni”.

Se la sua consulenza varrà l’assoluzione dell’imputato, lo si saprà solo al termine del processo.