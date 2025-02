Il pm: “Condannate Calligaris a 16 anni per l’omicidio di Tatiana Tulissi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La conferma della condanna a 16 anni di reclusione per Paolo Calligaris per l’omicidio di Tatiana Tulissi è stata chiesta oggi a Venezia, in Corte di Assise di Appello, nel processo ter nel quale l’imprenditore friulano è imputato dell’omicidio della compagna. La richiesta è stata fatta dal sostituto procuratore generale Pasquale Mazzei dopo cinque ore di requisitoria nelle quali ha ricostruito il delitto avvenuto a Manzano l’11 novembre 2008. L’udienza ha riservato anche un’altra novità: dopo un’ora di camera di consiglio, la Corte ha accolto la richiesta dei difensori di Calligaris, gli avvocati Alessandro Gamberini e Rino Battocletti, di riesaminare gli atti di indagini sul rapinatore Luigi Carta per valutare l’ipotesi che a uccidere Tatiana sia stato Carta e non il compagno. L’indagine su Carta, il Lupo Solitario in carcere a Venezia per la rapina nella Bcc di Manzano compiuta il 9 dicembre 2008, come possibile responsabile dell’omicidio Tulissi furono condotte dal Roni dei carabinieri di Udine nel 2022, dopo l’assoluzione di Calligaris da parte della Corte d’Assise d’Appello di Trieste. Gli investigatori misero in correlazione il delitto con tre rapine compiute nel 2008 in Friuli da Carta, rilevando lo stesso modus operandi, l’utilizzo in tutti i casi di una pistola e di una spranga – impiegata per colpire al capo Tatiana prima degli spari – la presenza di Carta in Friuli il giorno dell’omicidio e la compatibilità di una delle pistole rubate in un’armeria a Trieste nel 2002 con quella usata per freddare la donna. In due rapine compiute nel 2019 a Conegliano e nel 2022 a Mestre, Carta utilizzò due pistole provenienti proprio da quel furto. Infine, hanno spiegato in aula i difensori di Calligaris, il 10 dicembre 2008 il Lupo Solitario rubò un’automobile, plausibilmente impiegata il giorno dopo per fare una rapina nella villa di Calligaris. A rafforzare l’ipotesi di un colpo finito male, hanno sottolineato i due legali, anche un’impronta di scarpa rilevata nel 2008 non attribuibile a Calligaris lungo quella che è considerata la più logica via di fuga dalla villa. Il 4 e il 18 marzo toccherà alle parti civili, mentre le repliche e la camera di consiglio sono state fissate per il 26 marzo.