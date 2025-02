Il Prefetto di Udine: “Al setaccio le strutture per minori non accompagnati”

GUARDA IL VIDEO E’ quanto deciso oggi dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura a Udine a seguito dell’accoltellamento di un cittadino egiziano di 26 anni alle 4 del mattino di domenica fuori dalla discoteca Arya Club in via Tavagnacco a Udine. Tra le persone coinvolte, anche un minore albanese, ferito alla schiena e alle mani, sospettato di aver colpito con due fendenti al torace il 26enne, che si trova ricoverato in ospedale con prognosi riservata. La sua situazione, pur essendo migliorata, resta grave. L’arma del ferimento, un coltello dalla lama di 15 centimetri, è stata ritrovata fuori dalla discoteca.

L’albanese, ospitato nella struttura per minori non accompagnati della cooperativa Hanna House in piazzale Cella, non è in carico al Comune di Udine, ma a quello di Milano. Nei mesi scorsi, il Tribunale dei minori del capoluogo lombardo lo ha affidato in misura cautelare alla cooperativa friulana. Successivamente, la misura è stata sospesa e il ragazzo messo alla prova. Non essendoci più misure restrittive nei suoi confronti, sabato è uscito dalla comunità, senza però farvi ritorno entro le 10, come stabilito dalla normativa. I responsabili hanno subito denunciato il mancato rientro alle forze dell’ordine.