Il Presepe di Grado già in Vaticano sarà a Gorizia durante il periodo natalizio

Da piazza San Pietro al palcoscenico di Go 2025. E’ la traiettoria del Presepe di Grado, che durante le scorse festività natalizie venne ospitato in Vaticano e apprezzato, oltre che da Papa Francesco, da oltre un milione di visitatori, e che quest’anno verrà riallestito ai Giardini Pubblici di Gorizia per chiudere col suo messaggio di armonia e fratellanza l’avventura della Capitale europea della Cultura. A presentare l’iniziativa in municipio c’erano il sindaco Rodolfo Ziberna, l’ideatore della Natività isolana Antonio Boemo e l’Arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli, che ha evidenziato come la scelta di riproporlo nel capoluogo isontino derivi proprio dall’esempio per la risoluzione dei conflitti fornito dalle due Gorizie al mondo.

Particolare soddisfazione viene espressa da Boemo, che ha ricordato come il lavoro di riallestimento del presepe coinvolga una quarantina di volontari.

L’apertura della Natività gradese ai Giardini Pubblici goriziani avverrà il 20 dicembre: l’opera sarà visibile fino alla domenica successiva all’Epifania.