Il presidente del Tar Fvg: “Italia, troppi diritti contrastanti”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Molte norme sono interpretabili diversamente, e laddove c’è ambiguità nell’interpretazione, è chiaro che poi può entrare il pregiudizio ideologico e politico, cosa che non dovrebbe accadere”. Lo ha detto oggi a Trieste il presidente del Tar Fvg Carlo Modica de Mohac di Grisì, a margine di un convegno, rispondendo sulle polemiche suscitate ieri dalle sue dichiarazioni in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, durante la quale aveva parlato di come “tutti vantano, più o meno a ragione, diritti: i migranti, i delinquenti, gli zingari, gli animali”.

“La politica – ha detto oggi – va fatta nelle aule a ciò preposte, laddove si creano le leggi. La magistratura deve essere imparziale, le nostre idee politiche non devono entrare nel diritto”. E in merito alle dichiarazioni di ieri, ha specificato come forse ci siano “troppi diritti contrastanti in Italia”. La conseguenza è che poi “in sede di interpretazione di applicazione della legge, entra la politica nella magistratura”. E, smorzando la polemica, ha spiegato che “i casi sono innumerevoli: degli immigrati, della guerra più o meno pacifica, degli zingari, senza nessuna offesa. Ci vuole chiarezza nelle norme”, ha insistito. “Non esistono solo diritti ma anche obblighi, per tutti noi”, ha concluso.