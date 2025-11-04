Il presidente della Camera Fontana alla cerimonia del 4 novembre a Redipuglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una splendida giornata di sole ha salutato le migliaia di presenti questa mattina al Sacrario di Redipuglia in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Diverse le istituzioni che hanno preso parte all’iniziativa: dal presidente della Camera Lorenzo Fontana al ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, dalla senatrice – originaria proprio di Fogliano Redipuglia – Francesca Tubetti all’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari in rappresentanza della giunta Fedriga. Tra i più entusiasti alcune centinaia di bambini delle scuole di Gorizia, Fogliano Redipuglia e Forgaria, accompagnati dal sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti. Ma c’erano soprattutto tante persone comuni che hanno voluto presenziare:

Dopo gli onori ai Caduti e la deposizione della corona di alloro a leggere la motivazione della medaglia d’oro concessa al Milite Ignoto è stata l’ex partigiana Paola Del Din, anch’essa medaglia d’oro al valor militare.