Il presidente della Repubblica slovacca Pellegrini in visita in regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il presidente della Repubblica di Slovacchia Peter Pellegrini ha preso parte questo pomeriggio a Campoformido a due cerimonie in ricordo del Generale Milan Rastislav Štefánik, con la deposizione congiunta delle corone italiane e slovacche ai piedi della targa commemorativa a lui dedicata, posta sulla facciata di lato all’edificio comunale. L’iscrizione ricorda la partenza del Generale, insieme a tre aviatori italiani, da Campoformido nel 1919 per il suo ultimo volo verso la Slovacchia, tragicamente interrotto da un incidente aereo nei pressi di Bratislava. Un secondo momento commemorativo si è svolto poi presso l’aeroporto di Campoformido. Presente in rappresentanza della Regione il vicepresidente Mario Anzil.

Pellegrini si è poi spostato da Campoformido a Trieste, dove nella sede della Capitaneria di Porto è stato ricevuto dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga.